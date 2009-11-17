Королевська: близько 60% усіх поглинань в Україні – протиправні

Прийняття закону про протидію рейдерству сприятиме формуванню сприятливого інвестиційного клімату. Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, проблема захисту прав власності і численні факти рейдерства були однією з ключових причин, чому великі іноземні компанії побоювалися приходити в Україну. У зв`язку з цим Україна знаходилася на 58-му місці з 70-ти в рейтингу захищеності прав власності IPRI (International Property Rights Index). «Близько 60% усіх поглинань в Україні – протиправні. Тому для створення ефективної ринкової системи було потрібне прийняття ефективного закону. Парламент прийняв його, і ми сподіваємося на його підписання Президентом», - зазначила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що принйття закону є черговим кроком по поліпшенню бізнес-клімату в Україні. «Право власності – це святе для будь-якої розвиненої країни з ринковою економікою. Причому незалежно від того, чи йдеться мова про стратегічне промислове підприємство чи суб`єкт малого підприємництва. Упевнений у власних правах і безпеці інвестор – це не тільки запорука надходження іноземного капіталу в країну, а й певні гарантії того, що кошти підприємств залишатимуться в Україні», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств. За прийняття закону в цілому проголосував 381 народний депутат із 437, зареєстрованих у сесійному залі.

Законом передбачається, що справи про спори щодо обліку прав на цінні папери розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента. Крім того, згідно із законом, не допускається об`єднання в одне виробництво кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлене законом. Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено здійснювати певні дії, що потребуватиме відповідних дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових або службових осіб, копія такого судового рішення також направляється цим органам та/або особам у терміни і порядку, визначеними цією статтею тощо.