Саакашвілі приїздить в Україну

18 -19 листопада президент Грузії Михайло Саакашвілі здійснить візит до України. Експерти дають стримані коментарі щодо очікувань від цього візиту.

Посол України в Грузії Василь Цибенко напередодні заявив, що під час візиту Михайла Саакашвілі йтиметься про створення Євроазійського нафтотранспортного коридору в межах Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору. Презентація техніко-економічного обґрунтування цього проекту очікується за два місяці на Енергетичном у саміті в Тбілісі.

Експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС Олександр Палій в інтерв`ю "Німецькій хвилі" сказав, що очікує "достатньо стандартного візиту без жодних економічних проривів". На його думку, Грузія вже достатньо тісно співпрацює в галузі транзиту каспійської нафти на турецькому напрямку і "Україна для неї є лише одним із потенційних партнерів".

Більш актуальною для офіційного Тбілісі експерт вважає проблему пошуку союзників у протистоянні з Росією. Захід, за словами Палія, наразі надає достатньо м`яку підтримку Грузії і Саакашвілі очікує отримати в Києві бодай словесну підтримку територіальної цілісності та суверенітету республіки. Експерт впевнений, що підтримку грузинському президентові висловить лише президент Ющенко. Тоді, як прем’єр-міністр Юлія Тимошенко не наважиться дратувати Москву напередодні важливої зустрічі прем`єрів України та Росії, на якій йтиметься про юридичне оформлення відмови Москви від штрафів за недобір Україною російського газу.