Симоненко: час припинити знущатися з армії

Парламентська фракція КПУ не підтримає призначення Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Кременчуку Полтавської області заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він наголосив, що "час припинити знущатися з армії і призначати на посади професіоналів".

"Ми не підтримуватимемо ЄХАНУРОВА, адже ми і минулого разу голосували проти нього за його відставку", - заявив П.СИМОНЕНКО.