Симоненко: час припинити знущатися з армії

20:27, 18 листопада 2009
Політика
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КПУ не підтримає призначення Єханурова

Парламентська фракція КПУ не підтримає призначення Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Кременчуку Полтавської області заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він наголосив, що "час припинити знущатися з армії і призначати на посади професіоналів".

"Ми не підтримуватимемо ЄХАНУРОВА, адже ми і минулого разу голосували проти нього за його відставку", - заявив П.СИМОНЕНКО.

 

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