Симоненко: час припинити знущатися з армії
20:27, 18 листопада 2009Політика
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КПУ не підтримає призначення Єханурова
Парламентська фракція КПУ не підтримає призначення Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Кременчуку Полтавської області заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.
Він наголосив, що "час припинити знущатися з армії і призначати на посади професіоналів".
"Ми не підтримуватимемо ЄХАНУРОВА, адже ми і минулого разу голосували проти нього за його відставку", - заявив П.СИМОНЕНКО.
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