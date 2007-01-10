Черновецький збирається погуляти на мільйон доларів

Церемонія святкування Дня Києва цього року обійдеться в 5550000 гривень, тобто більше мільйона доларів.

«Рішення про проведення театралізованої дії «Золоті ворота» в рамках святкування Дня Києва в 2007 році» було поширено в останні дні минулого року.

Найбільша стаття витрат – близько двох мільйонів гривень – піде на встановлення платформ і майданчиків, гонорари артистів становитимуть 650 тисяч гривень, а ось режисери і сценаристи (зокрема, мабуть, ті, хто писав цей план) одержать на всю бригаду півмільйона гривень – сто тисяч доларів. Гірше доведеться барабанщикам і дівчатам, які символізуватимуть давньокиївських красунь: вони одержать лише по 50 гривень на брата і сестру. Але найменші гонорари у масовки: кожному з п`яти тисяч (!) учасників відведено по тридцять гривень.

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