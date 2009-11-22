На Вінниччині перенесли реквієм пам’яті жертв Голодомору
Через можливий приїзд Ющенка
У Вінницькій області більшість заходів до дня пам’яті жертв Голодомору 32-33 років буде перенесено на 27 листопада у зв’язку з можливим приїздом Президента України Віктора ЮЩЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні організаційного комітету з проведення в області заходів з вшанування пам’яті жертв Голодомору повідомила заступник голови Вінницької облдержадміністрації Любов СПІРІДОНОВА.
За попередніми планами, Президент має провести у Вінницькому педагогічному університеті «Урок пам’яті жертв Голодомору».
Мітинг-реквієм відбудеться, як і планувалось, в суботу 28 листопада о 16 годині біля скульптури «Дитини-янгола», яка розташована біля площі Василя Стуса.
Про можливу участь глави держави у вінницькому реквіємі не повідомляється. Очікується, що в цьогорічному заході візьме участь до 3 тисяч чоловік.