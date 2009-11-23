Конституційний Суд відмовив Ющенку

Конституційний Суд відмовив у відкритті конституційного провадження в справі за поданням Президента України щодо конституційності Постанови Кабінету міністрів «Про заходи із забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання» та останнього абзацу пункту 4 Порядку надання державних гарантій за зобов`язаннями Державної іпотечної установи, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України «Питання надання державних гарантій за зобов`язаннями Державної іпотечної установи».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Ухвалу про відмову прийнято на підставі пункту 2 статті 45 Закону України «Про Конституційний Суд України» - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України».

Як повідомлялося, видана Кабміном постанова про заходи із забезпечення житлом окремих категорій громадян передбачає фінансування завершення будівництва житлових об`єктів зі ступенем готовності більш ніж 70% шляхом придбання такого житла, а також викуп готового житла Державною іпотечною установою.

Разом з тим Президент вважає, що уряд вирішив підзаконним актом питання, віднесене Конституцією до сфери виняткового законодавчого регулювання, чим перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, яка є єдиним органом законодавчої влади в Україні.