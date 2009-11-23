Янукович каже, що Тимошенко ділить повітря

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сумнів, що уряд на чолі з Юлію ТИМОШЕНКО спроможний підготувати і внести на затвердження Верховної Ради реальний бюджет на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це політик заявив сьогодні журналістам у Києві.

“Доля бюджету-2010 практично на 100% залежатиме від чесної позиції уряду і прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО. Наприклад, у мене особисто, зважаючи на те, що вони зараз роблять, ніякої надії на те, що у них буде чесна позиція, немає. Вони подали бюджет до розгляду парламенту із порушенням всіх можливих законів України і Конституції”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ і зауважив, що “Верховна Рада, безумовно, навіть намагалася його розглядати, але головне було те, що цей бюджет був побудований за межами Бюджетного кодексу та Конституції України”.

”Тому цей бюджет, на мій погляд, не буде реальним, тобто запропонованим до розгляду Верховної Ради із дотриманням вимог чинного законодавства. А Верховна Рада, як відомо, не може цей бюджет створювати сама. Цього не передбачає Бюджетний кодекс, відповідно до якого уряд спочатку має подати цей бюджет до парламенту, а вже потім Верховна Рада його розглядатиме”, - сказав лідер Партії регіонів.

”Вони дочекалися вже грудня, і до цього часу цинічно проводили авантюрну політику. Вони фактично обдурили людей, яких збирали на зібраннях, і говорили, що складуть 11 тисяч бюджетів, не маючи при цьому доходної частини бюджету. Що вони мають? Величезну кількість мінусів і дірок з перспективою на наступний рік. Але ж правду людям вперто казати не хочуть”, - наголосив політик.

За його словами, “сьогодні вже всі розуміють, що влада ділить повітря”. “Тому що реальних доходів немає! Ніхто реально не займається економікою, ніхто не займається доходами бюджету, то ж і взятися їм ніде”, - констатував В.ЯНУКОВИЧ.

Він також звернувся з вимогою до керівництва уряду оприлюднити звіт про використання зовнішніх запозичень. “Куди поділися запозичення, урядовці теж не хочуть говорити. Їхня доля залишається для всіх таємницею”, - сказав політик.