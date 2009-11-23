Яворівський: після виборів спрацює інстинкт самозбереження
Тоді й бюджет буде
Народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція БЮТ) прогнозує, що бюджет країни на 2010 рік Верховна Рада прийматиме після президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції в Кіровограді.
За словами народного депутата, перших два місяці наступного року Україна житиме не за бюджетом, а за кошторисом.
«Новий Президент, хто б ним не став, прагнутиме стабілізації шляхом пошуку 300 голосів у Верховній Раді. Парламентська більшість є цілком реальною. Насправді ніхто з народних депутатів не хоче дострокових виборів, а тому після обрання Президента відбудеться перегрупування, спрацює інстинкт самозбереження», - зазначив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.
На його думку, у разі перемоги на президентських виборах Юлії ТИМОШЕНКО її підтримають близько половини представників Партії регіонів, зокрема, серйозні бізнесмени.