Тігіпко закликає уряд припинити нарощувати зовнішній борг

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО закликає уряд припинити нарощування зовнішнього боргу шляхом отримання позик від комерційних організацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Найбільші аналітичні центри сигналять світовому бізнесу, що Україна незабаром втратить можливість оплачувати рахунки”, - наголосив С.ТІГІПКО, коментуючи рейтинг ризикованості вкладення в державні боргові зобов`язання України, опублікований Credit Market Analysis.

“Ще більше, - додав кандидат у Президенти, - турбує відсутність хоч якоїсь реакції на ці сигнали з боку уряду та Національного банку».

У такій ситуації, на переконання С.ТІГІПКА, потрібно припинити нарощування зовнішнього боргу шляхом отримання позик від комерційних організацій - кожен позичений на ринку долар або євро обходяться Україні за нинішніх умов надто дорого.

“Однак держава сьогодні нездатна на чесні й відповідальні дії, що і підтверджується скандально низьким рівнем надійності українського зовнішнього боргу", - упевнений С.ТІГІПКО.

На його переконання, потрібні негайні та радикальні заходи для порятунку національної фінансової системи.