У ЄЦ кажуть, що регіонали почуваються ошуканими

Голова партії “Єдиний центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ переконаний, що на позачерговому засіданні Верховної Ради питання подолання вето Президента України на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу полягатиме не у площині медицини і фінансів, а політики.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЄЦ, висловлюючи такий прогноз перебігу подій у парламенті, І.КРІЛЬ звернув увагу на те, що з моменту оголошення цієї ініціативи БЮТ, у пропонований порядок денний вже було внесено конфліктний елемент.

«Урядова політична сила виносить на розгляд Ради питання, для вирішення якого необхідно щонайменше 300 голосів. Однак жодних попередніх консультацій, насамперед із Партією регіонів, проведено не було. Імовірно, БЮТ у такий спосіб намагається закріпити за собою політичну першість у чутливій і резонансній справі – протидії поширенню епідемії грипу та ГРВЗ. Через те “регіонали” явно почуваються ошуканими і вже заявили про намір не підтримувати виділення «грипозних» грошей», - вважає І.КРІЛЬ.

Тож, на його думку, позачергова сесія знову стане ареною для з’ясування політичних стосунків, а не для прийняття зважених рішень.

За словами І.КРІЛЯ, депутати від ЄЦ готові взяти участь у голосуванні в рамках позачергового засідання лише за умови, коли воно слугуватиме потребам суспільства, а не піар-цілям політичних сил, лідери яких зараз посилено змагаються за народну любов на виборах Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від фракції Партії регіонів Г.ГЕРМАН висловила думку, що на позачерговому засіданні Верховної Ради України у четвер, 26 листопада, депутати ПР скоріше за все, не голосуватимуть за подолання вето Президента України на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Довідка УНІАН. 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих на грип. За даний закон проголосував 401 народний депутат.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. на подолання епідемії грипу, оскільки Національному банку України “ нема звідки узяти” цих коштів.

Глава держави зауважив, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

16 листопада Президент повернув зі своїми пропозиціями закон “ Про внесення змін до Закону України “ Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою.

Депутати від БЮТ ініціювали скликання на 26 листопада позачергового засідання ВР, на якому має бути розглянуто питання щодо подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.