Яценюк: про те, що буде з доларом, не знає навіть Обама

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в ситуації, яка склалася в економіці країни, неможливо повернути курс до рівня 5 грн. за долар.

Про це він заявив у прямому ефірі дніпропетровського «34 каналу», повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Він зазначив, що ситуація в країні складна, тому що останні п`ять років Україна брала кредити в США, в Європі - в доларах, в євро. «Завозили в Україну (валюту), а потім роздавали фізичним особам, які брали ці кредити в доларах та євро і купували іноземні автомобілі, телевізори, холодильники - тобто все, виготовлене там (за кордоном)”, - зазначив він. За його словами, “їхній же долар і євро ми відправляли назад”. “І тепер ми винні двічі: іноземцям та українським банкам», - додав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, “ніхто не замислювався над тим, що Україна фактично фінансує іноземну економіку, точно так само, як люди не замислювалися над тим, що не зможуть повернути кредити”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що «Національний банк разом із урядом просто пограбували країну», не запобігши знеціненню гривні й зменшивши таким чином доходи і заощадження населення вдвічі.

Кандидат на пост Президента України підкреслив, що вихід із банківської кризи, насамперед, - у розробці п`ятирічного плану щодо повернення депозитів фізичним особам. За його словами, «багато банків збанкрутували, величезні заборгованості банків перед людьми”. “Якщо не повертаються депозити - ніхто більше грошей у банк не понесе, а якщо не повертатимуть кредити - не буде коштів на повернення депозиту», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він також вважає, що держава повинна забезпечити рефінансування банків, які надавали валютні кредити й не повернули їх. За його словами, можливо також реструктуризувати заборгованості у валюті для тих людей, які не можуть оплатити шляхом збільшення терміну сплати кредиту і зменшення процентної ставки.

Кандидат на пост Президента України вважає головним завданням - продовження кредитування виробництва. «Якщо люди брали кредити під виробництво, то їх треба докредитувати і запустити виробництво, щоб вони могли заробляти, бо тоді вони повернуть кредити, зокрема з розрахунку 8 (гривень за долар)», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що заяви Ю.ТИМОШЕНКО про можливість повернення курсу до 5 гривень за долар “це ще одна брехня». Він вважає, що курс поки буде “триматися на рівні 8-8,5 гривень за долар”. В той же час він зазначив, що про те, що буде з доларом, не знає навіть Президент Сполучених Штатів Америки”. Це, за його словами, “одному Богу відомо”. “Ми повинні готуватися, як завжди, до найгіршого сценарію», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що рецепт виходу з кризи описаний у його програмі «Новий курс». За словами А.ЯЦЕНЮКА, «для того, щоб вийти з кризи, немає альтернативи новій індустріалізації країни і великотоварному сільському господарству, формуванню внутрішнього ринку”. “Нам потрібні власне будівництво, заводи, робочі місця, власне виробництво, власне продовольство і власне споживання з подальшим виходом на зовнішні ринки», підкреслив А.ЯЦЕНЮК.