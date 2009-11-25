Ющенко: Тимошенко вам брехала про Єханурова

Прем’єр-міністр Тимошенко безпідставно відправила у відставку міністра оборони Єханурова. Про це, як повідомляє офіційний сайт кандидата у Президенти, Віктор Ющенко говорив з виборцями під час зустрічі в Прилуках.

«Пройшло п’ять місяців. Скільки судів займається цією справою? – жодного. Більше того, нещодавно я отримав листа від Генпрокуратури, в якому говориться про те, що не встановлено корупційних дій з боку міністра оборони – це означає, що прем’єр–міністр вам брехала», - зауважив Ющенко.

«Це була неправда як, зрештою, і в десятках інших випадках», - підкреслив кандидат в Президенти.