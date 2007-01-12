Як Ющенко помститься Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує зупинити дію постанов уряду про призначення Сергія ПОПКОВА та Сергія КОПИТОВА заступниками міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що зараз готується відповідний указ про зупинення дії цих постанов уряду.

Ситуацію з цими призначеннями А.ЯЦЕНЮК назвав тотальним правовим нігілізмом.

Як повідомляв УНІАН, постановою від 10 січня 2007 р. №7 уряд ввів додатково посаду заступника міністра внутрішніх справ України - директора департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку. А постановою №8 призначив на цю новостворену посаду Сергія КОПИТОВА. С.КОПИТОВ з липня 2003 року по грудень 2005 року обіймав посаду заступника голови Державного казначейства - начальника управління Держказначейства в Києві.

Крім того, постановою від 10 січня 2007 р. №9 уряд призначив Сергія ПОПКОВА заступником міністра внутрішніх справ України - начальником Головного штабу.

С.ПОПКОВ з листопада 2004 року по лютий 2005 року обіймав посаду заступника глави МВС – командувача внутрішніми військами. Згідно з інформацією низки ЗМІ і заявами політиків, саме С.ПОПКОВ вiддавав наказ силою розiгнати людей на Майдані під час Помаранчевої революції.