Кравчук дасть прес-конференцію з нагоди 18-річчя Всенародного референдуму

У вівторок, 1 грудня, о 12:00, відбудеться прес-конференція першого Президента України Леоніда Кравчука з нагоди 18-річчя з дня проведення всенародного референдуму про проголошення незалежності України» Тема прес-конефренції: „Наведення порядку у владі – ключова передумова збереження та зміцнення незалежності” Прес-конференція відбудеться за адресою: Київ, вул.Грушевськго, 10. Контактний телефон – 254 06 11

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