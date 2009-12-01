Кравчук дасть прес-конференцію з нагоди 18-річчя Всенародного референдуму
09:38, 01 грудня 2009Політика
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У вівторок, 1 грудня, о 12:00, відбудеться прес-конференція першого Президента України Леоніда Кравчука з нагоди 18-річчя з дня проведення всенародного референдуму про проголошення незалежності України»
Тема прес-конефренції: „Наведення порядку у владі – ключова передумова збереження та зміцнення незалежності”
Прес-конференція відбудеться за адресою: Київ, вул.Грушевськго, 10.
Контактний телефон – 254 06 11
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