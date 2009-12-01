Ющенко боїться, що українці самі себе переграють

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що 17 січня в державі фактично відбуватиметься референдум щодо вектору подальшого розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на урочистостях з нагоди 18-ї річниці референдуму на підтримку Акта проголошення незалежності України .

«17 січня - це день національного референдуму. Коли ми говоримо про вибори Президента - це вибір по якості, якого ще не бачила Україна, ще не переживала – це вибір української долі, якості політики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що сьогодні йде мова про те, чи стане Україна сателітом, колонією, чи повернеться додому – в Європу. В.ЮЩЕНКО зауважив, що він не агітує голосувати за нього, але саме таку політику він пропагує.

«За моїм політичним курсом союзників дуже мало», - сказав В.ЮЩЕНКО. Глава держави підкреслив, що не вірить в щастя людини, якщо вона не вільна. Він вважає, що лише демократичний Президент зможе забезпечити демократичний поступ країни.

За його словами, все залежатиме від того, чим керуватиметься глава держави, починаючи від співпраці в газовій сфері з іншими країнами, в питанні приналежності української ГТС, в питанні перебування на території України Чорноморського флоту Росії. При цьому В.ЮЩЕНКО висловив думку, що перебування Чорноморського флоту - це дестабілізаційний фактор для України. При цьому він зауважив, що це не політика проти Росії, це політика за Україну.

Також велику увагу в своєму виступі В.ЮЩЕНКО приділив важливості євроатлантичної інтеграції. Він ще раз наголосив, що ці вибори вирішуватимуть долю України, її незалежності.

«Я б не хотів, що українці самі себе переграли», - сказав він.