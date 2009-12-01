Львівський губернатор подякував Тимошенко: проблем більше немає

Львівщина дякує прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО за величезний прогрес у підготовці Львова до Євро-2012 та стовідсоткове фінансування будівництва аеропорту та стадіону, яке ведеться згідно з усіма графіками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ сьогодні, супроводжуючи прем`єр-міністра під час ознайомлення з ходом будівництва Львівського аеродрому у рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Він також повідомив, що врегульовано питання з платежами Держказначейства. М.КМІТЬ підкреслив, що “наприкінці минулого тижня остаточно вирішено і врегульовано питання з платежами по об’єктах до Євро-2012”. “Проблем більше немає”, - зазначив голова ОДА, звертаючись до прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада голова Львівської облдержадміністрації М.КМІТЬ на прес-конференції у Львові заявив, що планує звернутися з листом до прем‘єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО та керівництва Державного казначейства щодо неналежної роботи управління Держказначейства у Львівській області, яке затримує виплати по об’єктах, що будуються у межах підготовки до Євро-2012.