Зварич «колядуватиме» за ґратами до березня 2010 року

Суддя Верховного Суду України продовжив колишньому голові Львівського апеляційного адміністративного суду Ігорю ЗВАРИЧУ термін тримання під вартою до 12 місяців – до березня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховного Суду, зазначивши, що відповідну постанову суддя виніс сьогодні. Таким чином він задовольнив подання слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України.

Як зазначили у прес-службі ВСУ, в судовому засіданні, крім судді, брали участь слідчий, прокурор і адвокат обвинуваченого. Самого І.ЗВАРИЧА на судовому засіданні не було.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

4 вересня Апеляційний суд міста Києва за поданням Генпрокуратури продовжив термін перебування І.ЗВАРИЧА під вартою з 6 до 9 місяців – до 10 грудня ц.р.