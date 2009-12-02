Кріль знає, де купити газ - недорого та без політики

Голова партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ вважає, що нове керівництво України має відновити співпрацю з Туркменістаном у газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба партії.

«Новий Президент та новий уряд повинні будуть забезпечити диверсифікацію постачання енергоресурсів в Україну. Одним із кроків у цьому напрямку мають стати налагодження прямої співпраці у газовій сфері з Туркменістаном», – переконаний І.КРІЛЬ.

Він наголосив, що зараз склалися дуже сприятливі обставини, які дозволяють нам перевести питання диверсифікації з площини розмов до конкретних справ. З одного боку, «Газпром» планує скоротити закупівлю туркменського газу майже втричі. З іншого – Україна у грудні стане повноправним членом Договору про енергетичну співпрацю з ЄС. Відповідно до нього, на нашу державу поширюються норми та принципи європейського законодавства в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення конкуренції на газовому ринку.

Як зазначив народний депутат, у нашої країни є достатньо успішний досвід газової співпраці з Туркменістаном. За його словами, «у 1990-ті роки Україна напряму купувала 35 мільярдів кубометрів туркменського газу на рік. Згодом «Газпром» став реекспортером, але й тоді туркменський газ коштував для нашої країни дешевше за російський».

На думку голови «Єдиного Центру», важливо те, що Туркменістан ніколи не використовував тему постачання енергоресурсів як елемент політичного тиску на нашу державу. «Більше того, у нас була практика, коли газ частково оплачували послугами, наданими українськими компаніями нашим партнерам», - наголошує І.КРІЛЬ.

Донедавна єдиною перешкодою для постачання туркменського газу в Україну було те, що «Газпром» закуповував весь об’єм газу на кордоні Росії та Туркменістану. «Але зараз ситуація змінилася. А з входженням України до Договору про енергетичну співпрацю з ЄС є можливість зняти і політизацію цього питання. Від співпраці Києва та Ашгабата виграють не лише наші країни, а й Євросоюз, який отримає доступ іще до одного джерела енергоресурсів. А Москва, крім оплати транзиту туркменського газу її територією, посилить власний імідж цивілізованого гравця на газовому ринку», - вважає І.КРІЛЬ.

«Туркменський газ завжди був дешевшим, а умови співпраці завжди враховували позицію української сторони. Тому українській владі потрібно використати всі можливості для того, щоб відновити українсько-туркменську співпрацю у газовій сфері», – зазначив І.КРІЛЬ.