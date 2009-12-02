Верховна Рада провалила зміни до закону про вибори президента

Верховна Рада України відхилила законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент розглядав поправки до закону про вибори Президента протягом двох днів. Всього до другого читання було подано 243 поправки. Жодна поправка до цього закону під час його розгляду в другому читанні не була підтримана.

Як пояснив головуючий на пленарному засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, оскільки не була підтримана жодна поправка до цього закону, то немає і предмету для голосування та ухвалення його у другому читанні та в цілому.

Законопроектом передбачалося, що грошова застава повертається партії (партіям, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, чи кандидату на пост Президента України, який вніс заставу, якщо він отримав не менше семи відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше семи відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, грошова застава не повертається і перераховується до державного бюджету.

Також передбачалося, що скарга, що стосується підготовки і проведення виборів Президента України, може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою на рішення, дію чи бездіяльність.

У разі прийняття судом до розгляду позовної заяви з того ж питання і з тих же підстав, що є предметом скарги, яка розглядається відповідною виборчою комісією, така виборча комісія зобов`язана зупинити розгляд цієї скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд повинен повідомити відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження позову не пізніш як на наступний день з дня надходження позовної заяви.

Скарга щодо порушень, які мали місце у день голосування до закінчення голосування, може бути подана до виборчої комісії, яка допустила порушення, не пізніше закінчення голосування, а до виборчої комісії вищого рівня - у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності. Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання, але щодо порушень, які мали місце до дня голосування, – не пізніше закінчення дня, що передує дню голосування. Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, розглядається дільничною виборчою комісією невідкладно після закінчення голосування, а окружною виборчою комісією – у дводенний строк з дня її подання, але до складання протоколу про встановлення підсумків голосування виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.

Також передбачалося, що кандидат на пост Президента України чи його довірена особа, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, офіційний спостерігач має право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи, що стосуються невиконання покладених на них цим законом і Законом «Про Державний реєстр виборців» обов’язків, протиправного втручання у діяльність виборчих комісій або їх членів, а також недотримання вимог цього закону з питань передвиборної агітації.

Скарга на рішення, дії чи бездіяльність центральних органів виконавчої влади, їх посадових осіб подається до Центральної виборчої комісії.

Скарга на рішення, дії чи бездіяльність інших зазначених суб’єктів подається до відповідної окружної виборчої комісії. Кандидат на пост Президента України чи його довірена особа, партія (блок) – суб’єкт виборчого процесу, виборець, законні права якого порушено, має право оскаржувати рішення чи дії об’єднання громадян, виборчого блоку, його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до цього закону, статуту об’єднання громадян належать до його внутрішньої організаційної діяльності або його виключної компетенції. Скарга на рішення чи дії зазначених суб’єктів подається до Центральної виборчої комісії.

В той же час передбачалось, що рішення Вищого адміністративного суду щодо позову стосовно результатів виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.