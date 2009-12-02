«За Україну!» закликає Черновецького забрати Леніна з центру Києва

Прийняти рішення про демонтаж і перенесення з центрального бульвару Києва пам’ятника Леніну закликає Київську міську раду та міського голову народний депутат, координатор Громадського Руху «За Україну!» з питань національної оборони Іван Стойко. Про це він заявив офіційному сайту Громадського Руху «За Україну!».

«Цей монумент не становить культурної цінності, а тільки розпалює ворожнечу і провокує конфлікти», - сказав він.

«В той час, коли країни Прибалтики і Польща вводять кримінальну відповідальність за поширення тоталітарної символіки і культу комуністичних вождів, в центрі Києва і досі стоїть пам’ятник Леніну», - зауважив член групи «За Україну!».

Депутат нагадав, що цей пам’ятник вже виведений з державного реєстру культурних пам’яток і немає жодного сенсу тримати його в центрі столиці, як символ розбрату і протистояння.

Іван Стойко наголосив, що Ленін спричинив мільйони жертв серед українців, адже під його керівництвом було окуповано українські землі та організовано перший голодомор 1921-1922 рр..

Він також підкреслив, що в Україні діють норми Указів Президента №250/2007, №856/2008 та №432/2009, які передбачають демонтування пам’яток тоталітарному режиму.