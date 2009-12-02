Гриценко на наступній сесії ВР знову збирається лякати Януковича

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що інший кандидат на пост глави держави Арсеній ЯЦЕНЮК у ході своєї виборчої кампанії “пішов на війну з корупцією, але забув взяти боєприпаси”.

Про це він заявив у Черкасах, де перебуває з робочою поїздкою, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«А.ЯЦЕНЮК на своїх білбордах заявляє, що пішов на війну з корупцією. Однак він забув взяти з собою боєприпаси», - сказав А.ГРИЦЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів, як він оцінює серйозність намірів А.ЯЦЕНЮКА у цій боротьбі.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що «краще б ЯЦЕНЮК не ходив на ту війну, а прийшов у цей час до Верховної Ради, підняв руку та натиснув на кнопку «за», коли голосувався закон щодо протидії хабарництву». «Від цього було б більше толку», - вважає він.

А.ГРИЦЕНКО констатував: “Коли у парламенті народні депутати долали вето, накладене Президентом на законопроект №3428 щодо боротьби з хабарництвом, ЯЦЕНЮКА не було серед присутніх”.

Тому А.ГРИЦЕНКО зауважив, що «можна було б не тільки зараз розпочинати війну з корупцією, а й до того використовувати свій час та повноваження народного депутата, голосуючи за законопроекти, спрямовані на боротьбу з корупцією та хабарництвом».

“Замість того, щоб говорити красиві, але неправдиві слова з білбордів та радіоприймачів, намагатися бути справжнім”, - порадив А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, він вкотре заявив, що не залишить своїх зусиль з просування більш жорстких кримінальних норм для корупціонерів. Він має намір на початку наступної сесії Верховної Ради повторно внести свій законопроект і добитися його прийняття, «попри зляканого ЯНУКОВИЧА, який в останній момент передумав і змусив свою фракцію не голосувати».

«Я людина вперта і не відступлюся, буду боротися з цією проблемою до кінця», - запевнив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №3428 щодо протидії хабарництву був спрямований на кардинальне підвищення кримінальної відповідальності за хабарництво в органах державної влади та правоохоронних органах. Зокрема, за отримання хабара у 10 тис. доларів або більше чиновник мав каратися 15 роками позбавлення волі з повною конфіскацією майна. А працівники правоохоронної системи – судді, прокурори та слідчі – за хабар у 10 тис. доларів були б покарані на довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна та без права на амністію.

У першому читанні (17 лютого 2009 року) за законопроект проголосували 372 народних депутата, у другому (21 травня 2009 року) – 364.

Однак Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветував цей закон, а парламент не зміг подолати його 16 листопада.

Під час подолання вето Президента на закон щодо протидії хабарництву голоси депутатів розподілилися таким чином: фракція Партії регіонів: 19 – “за”, 149 – не голосували; фракція БЮТ: 134 – “за”, 18 – не голосували; фракція НУ-НС: 12 – “за”, 1 – “проти”, 43 – не голосували; КПУ: 27 – “за”; фракція Блоку Литвина: 19 – “за”; позафракційні депутати: 2 – “за”.