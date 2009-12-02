Ульянченко: Держбюджет перетворився на касу Тимошенко

Глава Секретаріату Президента України Віра Ульянченко вважає, що «держбюджет перетворився на касу, через яку намагаються покрити обіцянки кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО».

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЮЩЕНКА, про це В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила в інтерв’ю газеті "Україна молода", яке буде опубліковане 4 грудня.

За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, "парламентська коаліція мала всі інструменти для того, щоб сформувати Бюджетний кодекс, бюджетну резолюцію, запропонувати бюджет і його прийняти. Неприйняття бюджету є неприпустимим і «кидає країну в хаос».

Також глава президентського Секретаріату звернула увагу на те, що "уряд дотепер не надав жодного звіту Верховній Раді про виконання бюджету 2009 року".

"Дотепер невідомо, на якій базі буде вибудовуватися бюджет 2010 року... Є одне бажання – керувати бюджетом і бюджетним процесом вручну. Бюджет знаходиться в ручному управлінні на грані беззаконня», – заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.