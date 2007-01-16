Політологи і соціологи в УНІАН cпрогнозують розвиток ситуації в Україні (пряма трансляція на 5 каналі)

Сьогодні о 10-30 в УНІАН з трансляцією у прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Політологічні оцінки та прогнози розвитку після парламентських рішень 12 грудня ( Закон про Кабмін, доля опозиції, оперативний мандат, прогноз розвитку стосунків Кабміну та Президента, прогноз рішення Конституційного суду”. Учасники: Андрій Єрмолаєв (Центр соціальних досліджень «Софія»), Юрій Якименко (Центр ім.. О.Разумкова), Володимир Фесенко (Центр “Пента” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.