«Акцизи з шкідливих звичок – на підвищення мінімальних зарплат і пенсій!» (прес-конференція)

9 грудня об 11.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: «Акцизи з шкідливих звичок – на підвищення мінімальних зарплат і пенсій!»

Учасники прес-конференції: народний депутат України (фракція БЮТ) Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, народний депутат України (фракція БЮТ) Валерій ДУБІЛЬ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, журналіст інтернет-видання «From-UA» Анатолій ШАРІЙ.

Нині у Верховній Раді України зареєстровано низку законопроектів, метою яких є "подолання небезпечного стану доступності алкогольних напоїв для населення, внаслідок відставання цін на них від зростання грошових доходів громадян" - це проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» (щодо збільшення дохідної частини Державного бюджету України шляхом підвищення ставки акцизного збору на пиво із солоду (солодове)) (реєстр. № 5250 від 20.10.2009), проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”» (щодо збільшення дохідної частини Державного бюджету України шляхом підвищення ставки акцизного збору на спирт етиловий, деякі зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями) (реєстр. № 5251 від 20.10.2009).

Проектом Закону України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» (щодо підвищення ставок акцизного збору на вина міцні кріплені з доданням спирту) (реєстр. № 4067 від 01.12.2009) передбачено підвищення ставки акцизного збору на вина натуральні з додаванням спирту та міцні (кріплені) (крім марочних).

На думку учасників прес-конференції, прийняття вищезазначених проектів дозволить подолати ситуацію, коли акцизи в Україні відстають від сусідніх країн. Ініціатори впевнені, якщо ставка акцизу на спирт, алкогольні напої та пиво наблизяться до рівня країн Європейського Союзу, це сприятиме виправленню відставання ціни, накопиченого за останні роки, зменшенню споживання шкідливих для здоров’я напоїв, збільшенню надходжень до бюджету (додатково понад 5,3 млрд. грн.), що дозволить забезпечити підвищення мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії.

Учасники прес-конференції закликають громадськість підтримати законодавчі ініціативи щодо підвищення акцизів на шкідливі для здоров’я вироби, підкреслюють актуальність проблеми та наголошують на необхідності якнайшвидше розглянути вищезазначені законопроекти Верховною Радою України.

Вхід за журналістськими посвідченнями.