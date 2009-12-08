Тігіпко може бути прем'єром і при Януковичу, і при Тимошенко

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО не виключає, що зможе очолити уряд як при Президентові Вікторові ЯНУКОВИЧУ, так і при Президентові Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив на прес-конференції у Житомирі.

За його словами, "політичні еліти України повинні вміти домовлятися".

При цьому С.ТІГІПКО наголосив, що жоден з представників згаданих еліт "не зможе стовідсотково постійно утримувати власні позиції". "Хоч вбийте, а так не вийде", - додав С.ТІГІПКО.

Політик висловив думку, що "в Україні вже минає час монополії влади".

Кандидат у Президенти України також розкритикував нинішню владу за "невміння домовлятися між собою" та пояснив існування багатьох політичних та економічних проблем у країні відсутністю взаємодії різних гілок влади.

С.ТІГІПКО підкреслив, що наразі в Україні "фактично вперлися політики лобами, і неможливо вирішити жодне важливе питання - ані економічне, ані політичне, ані соціальне, ані питання зовнішньої політики, ані - оборонної доктрини".

Водночас С.ТІГІПКО пообіцяв, що після виборів Президента "бути компромісним заради спільного позитивного для всіх результату".

Він зазначив, що на його рішення впливатимуть, передусім, програма реформ наступного уряду та прозорість угод, які будуть підписуватися політиками. "Позиція прем’єр-міністра є, звичайно, дуже сильною, домовлятися слід з усіма", - зазначив С.ТІГІПКО. "Не виключаю, що домовлятимуся з Юлією ТИМОШЕНКО, з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, навіть з Володимиром ЛИТВИНИМ та з тими, хто сьогодні представлений у владі", - сказав С.ТІГІПКО.