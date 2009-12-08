Ющенко їде на Волинь

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Волинської області.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, планується, що у Луцькому районі глава держави візьме участь в урочистому відкритті першої черги фабрики з виробництва продуктів харчування ВАТ «Волиньхолдинг» корпорації «NESTLE» в Україні.

Також у Луцьку В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з викладачами та студентами Волинського національного університету ім.Лесі Українки.

На 14.00 запланована участь Президента в урочистих заходах з відзначення 70-ї річниці утворення Волинської області та 810-ї річниці Галицько-Волинського князівства.