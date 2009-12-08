Тепер штаб Ющенка відбиратиме місце у виборчкомі в людини Тимошенко

Штаб кандидата у президенти України Віктора ЮЩЕНКА має намір оскаржити ще одне рішення Центральної виборчої комісії стосовно недотримання пропорційності при призначенні керівників окружних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам уповноважений представник кандидата В.ЮЩЕНКА у ЦВК з правом дорадчого голосу Андрій ПАРУБІЙ.

Він зазначив, що у 13-му виборчому окрузі (Вінницька область) представник В.ЮЩЕНКА був переведений з посади голови ОВК на посаду заступника голови, а на місце керівника комісії було призначено представника кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

А.ПАРУБІЙ також зазначив, що до сьогодні ЦВК не надала текст постанови, яку було прийнято ще у п’ятницю, 4 грудня, і представники В.ЮЩЕНКА не ознайомлені з її змістом.

«Це викликає застереження, оскільки ми не можемо сформувати позов, ми не можемо подати в суд, поки не маємо на руках постанову», - сказав А.ПАРУБІЙ, наголосивши, що ЦВК повинна надавати текст прийнятої постанови наступного дня після її ухвалення.

Також А.ПАРУБІЙ зазначив, що сьогодні до ЦВК була подана заява з вимогою невідкладно видати постанову. «Коли ми вже отримаємо постанову, якщо підтвердиться заміна нашого голови, переведення його в ранг заступника, ми, звичайно, будемо формувати нову позовну заяву», - підкреслив А.ПАРУБІЙ.

«Ми вважаємо принциповим, щоб надалі пропорційній зберігалась… Ми б хотіли, щоб надалі не тільки до нас, а в принципі зберігалась пропорційність. Бо навіть коли умовно ми зможемо відстояти свою пропорційність, але інші кандидати зможуть на третину збільшити своє представництво. І ми все одно будемо утиснені в правах», - наголосив А.ПАРУБІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня А.ПАРУБІЙ заявив, що Центрвиборчком віддає керівні посади у виборчих комісіях представникам кандидатів у президенти В.ЯНУКОВИЧА та Ю.ТИМОШЕНКО.

«На жаль, в останні 2-3 дні починає з’являтися тенденція, що діє цілеспрямована кампанія, мета якої напередодні нового року отримати всіх голів комісій, або від Юлії ТИМОШЕНКО, або Партії регіонів. Ми бачимо непоодинокі факти. Представники ОВК від інших кандидатів знімають свої кандидатури і натомість призначають або від Ю.ТИМОШЕНКО, або від Партії регіонів», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Також 7 грудня за позовом штабу В.ЮЩЕНКА Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав ЦВК відмінити своє рішення про призначення на посаду секретаря окружної виборчої комісії №188 у Херсонській області представника кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА замість представника В.ЮЩЕНКА.