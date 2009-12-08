Син командира УПА просить думати, де ставити хрестик чи галочку

У проукраїнському таборі є одна особа, яка є наразі втіленням українського ідеалу, це – діючий Президент України Віктор Ющенко. Таку думку висловив син Головного командира УПА Романа Шухевича, Герой України Юрій Шухевич-Березинський, повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка.

Теперішню ситуацію в державі Шухевич називає дуже серйозною: «Наразі маємо два політичні табори: один – антиукраїнський, другий – проукраїнський».

За його словами, коли настане час голосувати, ми маємо чітко для себе визначити: ми за український ідеал, чи за антиукраїнський? «Ми маємо в першу чергу саме це враховувати, ставлячи хрестик чи галочку навпроти прізвища кандидата в президенти», - говорить націоналіст.

На думку Шухевича, Юлія Тимошенко є виразником антиукраїнських інтересів.

«Тимошенко довела це: чи то під час минулорічних подій в Грузії, чи то під час укладання домовленостей з Москвою за газ. Це є людина, яка вже давно домовилася з російським прем’єром Путіним, вона є провідником інтересів Москви в Україні», - зауважив Шухевич. Він переконаний, що всі її розмови про захист українських інтересів є суто передвиборчим піаром: «Це все – популізм. Вона говорить, а люди вірять».