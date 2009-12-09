На завтра призначено пікет-протест біля резиденції Януковича

Оргкомітет запрошує приєднатися

10 грудня 2009 року об 11:00 біля в’їзду на територію резиденції «Межигір’я» в с.Нові Петрівці Вишгородського району Київської області розпочинається пікет-протест проти привласнення державної резиденції Віктором Януковичем. Оргкомітет запрошує журналістів і громадськість. Телефон оргкомітету: 067–693–32-12.

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