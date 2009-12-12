США вітають рішення України щодо Афганістану

США вітають рішення Ради національної безпеки й оборони України збільшити контингент українських миротворців в Афганістані.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФФТ у своїй статті для видання «Дзеркало тижня».

«Ми вітаємо нещодавнє рішення України збільшити кількість українських фахівців, які несуть службу на заході Афганістану», - сказав він.

При цьому Дж.ТЕФФТ відзначив «відмінну службу українських миротворців за останні роки в багатьох небезпечних місцях, включаючи Балкани і Сьєрра-Леоне».

«Ми шануємо пам`ять дев`яти українських військовослужбовців, які загинули в Афганістані у вертолітній катастрофі в липні цього року, а також тих 18-ти, які віддали свої життя під час служби в Іраку з 2003-го по 2005 рік», - додав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Рада національної безпеки й оборони України вирішила збільшити контингент українських миротворців в Афганістані в рамках місії ООН з 10 до 30 осіб. Зокрема, планується, що українські військовослужбовці візьмуть участь у наданні медичної допомоги, патрулюванні і розмінуванні.