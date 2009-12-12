Тимошенко звинувачує депутата-"регіонала" в неповерненні 25 млн.грн.

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує народного депутата від Партії регіонів Ігоря ШКИРЮ у неповерненні «Укрпромбанку» кредиту у розмірі 25 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з вкладниками «Укрпромбанку».

«Наприклад, виведено через надання кредиту, який без гарантій був наданий – 25 мільйонів гривень. На одну людину видано без гарантій, і ця людина просто не повертає кредиту, не обслуговує його, нічого. Це є за рішенням суду депутат Партії регіонів ШКІРЯ Ігор Миколайович зі своєю родиною», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр пояснила, що такі факти було виявлено завдяки націоналізації «Укрпромбанку». В цілому ж, за її словами, в результаті необґрунтованого рефінансування комерційних банків Національним банком України з країни було виведено 17,5 млрд. доларів.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що зараз за фактами необслуговування кредитів, отриманих у націоналізованих банках, тимчасові адміністрації цих установ у судовому порядку спробують примусити кредитоотримувачів виконати свої зобов’язання щодо повернення фінансових ресурсів.

«Таких ухвал суду у нас уже сьогодні стос, але ми нічого зробити не можемо, тому що прокуратура сьогодні – це Партія регіонів повністю – від «А» до «Я». І поки що я не можу добратися до всіх, хто повиводив ті гроші», - підкреслила вона.

Водночас прем’єр заявила, що вже відомі всі прізвища політиків, які були причетні до необґрунтовано отриманих кредитів – без застав та гарантій.

Як повідомляв УНІАН, станом на 26 листопада "Укрпромбанк" подав до суду 381 позовну заяву щодо недобросовісних позичальників на загальну суму 2,16 млрд. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстроване в 1989 році.

Банк завершив перше півріччя 2009 року зі збитками 4,603 млрд. грн., в 2008 році – з прибутком 17,912 млн. грн.

Із 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» введено тимчасову адміністрацію Національного банку України.