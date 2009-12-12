Президентський проект Конституції до парламенту не надходив

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначає, що парламент не може протягом 100 днів ухвалити президентський проект Конституції, оскільки його досі немає у ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки у м. Біла Церква Київської області, коментуючи заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради через 100 днів, якщо вона не ухвалить його проект Конституції.

«Зрозуміло, що ця заява покликана продемонструвати рішучість Президента і адресована, насамперед, людям, а не політикам», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що у ВР не зареєстрований розроблений Президентом проект Конституції.

«Чомусь українським політикам подобається 100 днів. Зрозуміло, що це просто заяви, оскільки немає ні проекту Конституції, і немає можливості це зробити», - сказав він.

Голова ВР зауважив, що для того, аби мати підстави розпустити ВР протягом 100 днів, цю норму спочатку треба було передбачити у Конституції й ухвалити її.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО заявив, що розпустить Верховну Раду, якщо вона не прийме його проект Конституції протягом 100 днів з дня внесення до парламенту.