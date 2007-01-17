Літак Януковича прямує до Києва
18:10, 17 січня 2007Політика
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Раніше очікувалося, що прем`єр прибуде з Анкари до Харкова
Літак, на якому сьогодні прибув у Туреччину прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ (Іл-62), прямує до Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з членів екіпажу.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ скоротив свій офіційний візит у Турецьку Республіку у зв`язку зі смертю народного депутата України Євгена Кушнарьова.
Раніше очікувалося, що В.Янукович прибуде з Анкари до Харкова.
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