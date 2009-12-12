Тимошенко підписала угоду із Спілкою ошуканих вкладників

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО підписала із Всеукраїнською спілкою ошуканих вкладників та акціонерів угоду про співробітництво та партнерство.

Як передає кореспондент УНІАН, від імені Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників та акціонерів угоду підписав її голова Богдан РАФАЛЮК.

Б.РАФАЛЮК повідомив, що документом передбачається захист ошуканих вкладників, а також розробка заходів із продовження виплати компенсацій депозитів та страховок радянських часів.

«Це може зробити тільки один наш народний Президент Юлія Володимирівна. Саме тому ми вирішили підписати з нею угоду про співпрацю. Я хочу, щоб це почули і на широких полях Придніпров’я, і на Чорноморському узбережжі, і в Криму, і в Карпатах, і в Поліссі. Наш Президент – Юлія Володимирівна», - наголосив він.

Голова спілки також підкреслив, що ошукані вкладники покладають свої надії лише на Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО подякувала спілці за підтримку.

«Ми втратили час, коли треба було до кризи повернути і завершити виплату однієї тисячі гривень», - зазначила вона, нагадавши, що парламент заблокував ухвалення закону про запровадження системи повернення радянських депозитів.