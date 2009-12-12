Литвин: склад Міноборони має формуватися з військових

Кандидат на пост Президента, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що склад Міністерства оборони має формуватись з військовослужбовців, а не цивільних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою в м. Біла Церква Київської області.

«Я не є прихильником, і вважаю поспішним і неправильним підхід формування Міністерства оборони переважно із цивільних осіб», - сказав спікер.

За його словами, якщо стоїть завдання зміцнити обороноздатність України, то це мають роботи люди, у яких є відповідна підготовка, відповідний досвід і авторитет.

При цьому, за словами В.ЛИТВИНА, позитивним є той факт, що хоча б напередодні виборів згадують про проблеми армії.

За його словами, ситуація у Збройних силах надзвичайно складна, і потрібно чітко визначити засади внутрішньої та зовнішньої політики, параметри безпеки держави та формування на цій основі оборонної доктрини, оскільки діюча є абсолютно неадекватною.

Крім того, на думку голови ВР, необхідно змінити підходи до фінансування Збройних сил України. За його словами, на одного військовослужбовця нині припадає менше 2 тис. доларів на рік. В.ЛИТВИН переконаний, на наступний рік на фінансування Збройних сил треба передбачити 20 млрд. грн.

Також він додав, що потрібно вирішити проблему з фінансуванням будівництва житла для військовослужбовців. «Ті можливості, які є у Міністерства оборони в плані житла, в плані земель, повинні бути спрямовані на розв’язання проблем військовослужбовців», - сказав В.ЛИТВИН.