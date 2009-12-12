Тимошенко: МВФ ще не вирішив, чекати результатів виборів чи ні

У Міжнародному валютному фонді не приймали рішення про виділення четвертого траншу кредиту Україні після президентських виборів, і Кабінет міністрів продовжує переговорний процес з цією інституцією.

Про це йдеться у коментарі прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, розміщеному на її офіційному сайті.

"Ми продовжуємо співпрацю і сподіваємося, що ми зможемо отримати четвертий транш до кінця року", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що предметом переговорів з МВФ залишається третій перегляд програми співробітництва. "Зараз йде переговорний процес, під час якого ми обговорюємо, яким мусить бути спільний варіант співпраці і яким мусить бути третій перегляд програми. Переговори не припинялися. Не відповідає дійсності, що хтось прийняв рішення до закінчення президентської кампанії припинити співпрацю. Це абсолютно не відповідає дійсності", - підкреслила прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, уряд України звернувся з листом до МВФ з проханням пом`якшити деякі вимоги Фонду при продовженні співпраці у рамках виділення коштів кредиту stand-by, оскільки виконання програми співпраці проходило на фоні « дуже складних » політичних умов у країні.

Лист про наміри за підписом прем`єр-міністра, голови Нацбанку Володимира СТЕЛЬМАХА і в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО 7 грудня передав в МВФ віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

10 грудня Г.НЕМИРЯ сказав, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про виділення Україні четвертого траншу кредиту ще в 2009 році, і для цього підпис Президента Віктора ЮЩЕНКА під листом про продовження співпраці не знадобиться.

В Секретаріаті Президента заявляють, що заява Г.НЕМИРІ про те, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО поставив себе поза переговорним процесом з Міжнародним валютним фондом, є відвертою неправдою

Американське видання The New York Times в номері від 10 грудня ц.р., посилаючись на дані, одержані від офіційного представника МВФ, опублікувало інформацію про те, що МВФ відклав до завершення президентських виборів надання Україні останнього – четвертого – траншу кредиту в розмірі 3,5 млрд. дол. США.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна отримала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.