Гриценко прогнозує повторення сценарію 2005 року

Кандидат на пост Президента, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що Кабінет міністрів насправді не зацікавлений у прийнятті Державного бюджету на 2010 рік, щоб продовжувати “ручне" та непрозоре керування фінансами і “затикання дірок”.

“Прийняття бюджету на 2010 рік вже фактично зірвано, затвердити його у грудні 2009 року навряд чи можливе”, - заявив він сьогодні на прес-конференції у Рівному, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

На його думку, це свідчить, що “уряд влаштовує керування фінансами у ручному режимі, однак така ситуація не влаштовує ані країну, ані народ”.

Він підкреслив, що такий режим створює “спокуси для корупції”, адже саме наприкінці року розподіляються значні кошти між державними програмами, які не були профінансовані протягом року. “Цей процес перерозподілу коштів відбувається у напівзакритому режимі”, - констатував А.ГРИЦЕНКО.

З цього приводу він заявив, що ще два тижні тому публічно звертався до керівництва уряду і парламенту з вимогою зробити процес перерозподілу державних коштів прозорим.

“Я запропонував оприлюднити на сайті Кабінету міністрів та Верховної Ради інформацію щодо того, куди і скільки коштів було перерозподілено, хто приймав таке рішення, як ці кошти використовуватимуться. Однак цієї інформації й досі немає. На мої слова не відреагували”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він передбачає, що оскільки бюджет-2010 навряд чи буде прийнятий у 2009 році, з 1 січня фінансування всіх статей витрат бюджету відбуватиметься за схемою попереднього року.

“Це означає, що більшість з того, що було заплановано на перші три місяці, не буде виконано. Тобто більшість програм не буде профінансовано”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Кандидат у президенти також зазначив, що “у ручному та непрозорому керуванні фінансами напряму зацікавлений Кабінет міністрів, оскільки саме така схема дозволяє затикати дірки, що їх наробив уряд, вбиваючи виробництво та набираючи борги”.

“Непрозоре бюджетування дозволяє уряду ТИМОШЕНКО залишатися “на плаву”, однак вбиває країну”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО і закликав Кабмін якнайшвидше скоригувати проект бюджету, з урахуванням пропозицій парламенту, та внести його на розгляд.

Якщо цього не станеться, він прогнозує повторення сценарію 2005 року, коли бюджет було затверджено лише у березні.