Українське телебачення дедалі більше скочується в «замовлення»?

На українських телеканалах продовжує зростати кількість сюжетів із порушенням професійних стандартів інформаційної журналістики, що можуть свідчити про замовний характер.

Про це свідчать результати моніторингу, який проводить громадська організація «Телекритика» у рамках проекту громадської організації Internews Network «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян».

Як повідомили УНІАН у "Телекритиці", протягом 30 листопада – 5 грудня телеканал ICTV знов вийшов на перше місце за кількістю таких сюжетів.

Раніше «лідером» антирейтингу на нетривалий період став телеканал «Інтер».

У кількісних показниках обсяги підозрілих матеріалів у порівнянні з попереднім тижнем відчутно зросли – ICTV показав 28 таких матеріалів, «Інтер» - 27. У новинах ТРК «Україна» було виявлено 14 підозрілих матеріалів, на “Новому каналі” та «1+1» - по 13, на Першому національному – 11, СТБ – 5. Жодного матеріалу з ознаками замовності не вийшло у новинах “5 каналу”.

За даними моніторингу, майже усі матеріали з ознаками замовності - це сюжети і повідомлення, присвячені виборчій кампанії: передвиборчим обіцянкам, заявам, агітаційним заходам і турам кандидатів. Зокрема, у матеріалах фігурують Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЮЩЕНКО, Володимир ЛИТВИН, Віктор ЯНУКОВИЧ, Сергій ТІГІПКО та Арсеній ЯЦЕНЮК. На думку експертів «Телекритики», події, про які йдеться у цих матеріалах, не мають значної суспільної ваги та не є повноцінними інформаційними приводами для телевізійних новин.

Тим часом, за кількістю порушень професійних стандартів інформаційної журналістики, які не є свідченнями можливого замовного характеру матеріалів, вийшов вперед телеканал «1+1»: у його новинах протягом означеного періоду було зафіксовано 112 подібних випадків. Це більш ніж удвічі більше за результат минулого тижня, коли «1+1» був лідером із 41 неякісним матеріалом. “Новий канал”, який посідав друге місце з 40 матеріалами, покращив свій результат до 26, натомість на друге місце вийшов ICTV з 54 матеріалами. Третє місце – за ТРК «Україна» з 49 матеріалами, що містять порушення. Найкращий результат у “5 каналу” (11 матеріалів) та СТБ (15).

Довідка УНІАН. З червня 2009 року на сайті «Телекритика» у рамках проекту «У-Медіа» «Моніторинг дотримання журналістських стандартів та підвищення медіаграмотності широкого кола українських громадян», що реалізовується громадською організацією «Телекритика» та ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Internews Network, щотижня публікується аналіз дотримання професійних стандартів у роботі інформаційних служб українських телеканалів. Проект спрямований на підвищення рівня медіаграмотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності та дотримання журналістських стандартів, підвищення якості медійного продукту.