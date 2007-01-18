Мороз натякає Тимошенко, що Закон про опозицію провалять

Парламентська коаліція не має жодних зобов’язань перед фракцією БЮТ щодо остаточного ухвалення закону про опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ під час засідання Всеукраїнського прес-клубу.

Він зазначив, що були домовленості з БЮТ щодо підтримки в цілому закону про імперативний мандат і про закон про опозицію в першому читанні і це було зроблено в парламенті.

«Але якихось зобов’язань відносно прийняття остаточно цього закону (йдеться про закон про опозицію – УНІАН) про подолання вето на нього (якщо буде накладено вето Президента України – УНІАН) не передбачалося», - наголосив О.МОРОЗ.

Він зазначив, що в цьому законопроекті про опозицію «є посягання на функції, які до опозиції ніякого відношення не мають».

Як приклад, він навів ситуацію щодо Рахункової палати України. За його словами, це орган контролю ВР, а не опозиції.

Він зазначив, що визначено в законодавстві терміни перебування на посаді керівника Рахункової палати, а в ситуації, коли ця посада буде віддана опозиції, то виходить, що в разі зміни складу опозиції треба буде міняти керівника Рахункової палати.

За його словами, в законі є багато норм, які виходять не тільки за межі Конституції України, а «й здорового глузду».

Він розповів, що під час обговорення законопроекту про опозицію один із фахівців-юристів, жартуючи, звернувся до Юлії ТИМОШЕНКО, мовляв, «ви такий пропонуєте закон, ніби ніколи не збираєтесь бути при владі».

За його словами, таке припущення виникає у зв’язку з тим, що всі владні функції, у разі хвалення даного закону, передаються опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет міністрів України”, не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

Крім того, Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, а також прийняла в першому читанні закон про опозицію. На розгляді цих питань наполягала фракція БЮТ.

В той же день, відповідаючи на звинувачення представників «Нашої України» про те, що БЮТ приєднався до парламентської коаліції, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: фракція БЮТ свідомо голосувала за подолання вето Президента України на Закон про Кабінет міністрів з тим, щоб припинити конфлікт між гілками влади.

Голова ВР Олександр МОРОЗ підтвердив, що між коаліцією та БЮТ було досягнуто політичних домовленостей в обмін на голосування за закон імперативний мандат депутатів місцевих рад.