Грузія збільшить військовий контингент в Афганістані

Грузія планує збільшити свій військовий контингент, який бере участь у міжнародній операції в Афганістані.

Про це повідомила прес-спікер Президента Грузії Манана МАНДЖГАЛАДЗЕ, передає РІА «Новости».

"Президент ще раз наголошує, що грузинська сторона вітає останні ініціативи Президента США Барака ОБАМИ про розширення військового контингенту, і Грузія також збільшить свою присутність в Афганістані", - сказала М.МАНДЖГАЛАДЗЕ.

За її словами, особовий склад, який направляється до Афганістану, робить це на добровільній основі і усвідомлює свою відповідальність і ризики, пов`язані з участю в операції.

Очікується, що додатковий грузинський контингент діятиме в Афганістані в зоні британської відповідальності. М.МАНДЖГАЛАДЗЕ не стала уточнювати кількість військовослужбовців, яких додатково будуть доправлено до Афганістану.

У рамках нової афганської стратегії Барака ОБАМИ США має намір надіслати до Афганістану підкріплення у 30 тис. військових. На сьогодні в Афганістані перебуває рота грузинських солдатів, яка служить у зоні відповідальності Франції.