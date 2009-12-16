Балога побачив, що 5 кандидатів просто злякалися

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА вважає, що відмова кандидатів у Президенти брати участь в передвиборчих теледебатах є свідченням їхнього страху перед виборцями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Відмова основних кандидатів у Президенти від дебатів у прямому ефірі є свідченням страху перед виборцями. Політики забирають у людей право на свідомий вибір. Для них простіше оплатити замовні статті та рекламу, аніж відстояти свою позицію у відкритій дискусії. Це - політичне шахрайство», - прокоментував В.БАЛОГА відмову п’яти кандидатів дебатувати.

Політик наголосив, що на дебати покладена дуже важлива функція - оцінка виборцями здатності кандидата не лише висловлювати свої пропозиції, а й довести, що вони є найефективнішими.

«Варто згадати, як у 1960 році в Сполучених Штатах Америки проведення дискусії між кандидатами у прямому ефірі кардинально змінило результат виборчих перегонів. Кандидат від республіканців Річард Ніксон, який до проведення теледебатів вважався фаворитом перегонів, програв демократу Джону Кеннеді», - нагадав лідер “Єдиного Центру”.

В.БАЛОГА пропонує кандидатам, яких не влаштовує існуючий формат дебатів, запропонувати власний формат їх проведення.

«Головне, щоб виборці змогли оцінити кандидата у живій, а не зрежисованій штабом дискусії – його вміння формувати думки, висловлювати та обґрунтовувати свою позицію, обізнаність з положеннями своєї програми та готовність захищати в ній кожну кому”, - наголосив політик.

При цьому він звернув увагу, що незрозумілою є позиція кандидатів, які спочатку заявляють, що їх не пускають у прямий ефір, а потім відмовляються від участі в теледебатах.

Лідер “Єдиного Центру” закликає кандидатів, які відмовилися від участі у дебатах на Першому національному каналі, все-таки домовитися між собою про проведення двосторонніх дискусій у прямому ефірі.

«Будь-який телевізійний канал із радістю виділить найкращий ефірний час для такої політичної дуелі. Всі кандидати в Президенти повинні довести, що вони не бояться вступати в дискусію і відкрито відстоювати свою думку», - вважає В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, кандидати у Президенти України Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО, Володимир ЛИТВИН та Арсеній ЯЦЕНЮК відмовились від участі в теледебатах напередодні першого туру президентських виборів. Таким чином, з 18 кандидатів у дебатах візьмуть участь 13. Центральна виборча комісія визначила шість пар кандидатів у Президенти України для участі у телевізійних дебатах за державні кошти. Ще один з кандидатів візьме участь у теледебатах без пари.