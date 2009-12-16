Литвин: землю і душу не продають

Кандидат у президенти України, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН впевнений, що земля не повинна бути товаром.

Про це він сказав у національному заповіднику Синевір на Закарпатті, повідомили УНІАН прес-службі В.ЛИТВИНА.

Він наголосив: «Землю і душу не продають!». За його словами, “щоб зберегти землю України, наші діди поливали її кров’ю, а сьогодні ми її втрачаємо без жодного пострілу”.

Як сказав В.ЛИТВИН, “маємо картину повного ошуканства”. Він повідомив, що до нього “масово звертаються люди і скаржаться, що в них свавільно місцеві князьки забирають землі”.

В.ЛИТВИН наголосив, що «буде зроблено аналіз всіх документів щодо дозволу на землю”. За його словами, “для людей, що споконвіку працювали на полі, земельні акти будуть оформлені безкоштовно, а незаконно захоплені угіддя будуть повернуті народу”. Він додав, що “всі злочинці будуть притягнені до відповідальності”. “Я доб’юся того, щоб кожна людина знала, що на території, де вона проживає, коїться із землею», - наголосив кандидат у президенти України.

Відповідаючи на запитання щодо винних у зловживаннях, В.ЛИТВИН зазначив, що “сільська рада має вплив на вирішення земельних питань тільки в межах населеного пункту”.

За його словами, “усе, що за околицями, перебуває у віданні однієї особи – керівника адміністрації, а голови місцевих державних адміністрацій призначаються за квотним партійним принципом, і вони діють, виходячи з інтересів свого партійного керівництва”.