Смерть Кушнарьова використовують для провокацій

Харківська обласна організація "Нашої України" заявляє про провокації з боку політичних опонентів, що використовують ім`я Євгена Кушнарьова для дискредитації “Нашої України”.

Про це повідомляє прес-служба “Нашої України”.

"Партія "Наша Україна" не має жодного відношення до провокацій, які були влаштовані напередодні в Харкові, де нібито автомобілі з прапорами нашої партії їздили по місту, а з мегафонів доносилися неетичні репліки на адресу покійного Євгена Кушнарьова", - сказав керівник Харківської обласної організації “Нашої України” Ярослав ЮЩЕНКО.

“Я вважаю такі дії просто нелюдськими: коли навіть на смерті людини намагаються одержати ще додатковий піар, вичавити все по максимуму", - зауважив він.

Я.ЮЩЕНКО також повідомив, що вже звернувся до начальника харківської міліції Ігоря РЕПЕШКА з проханням з`ясувати, хто ці люди.