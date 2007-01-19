Тимошенко поставила посла України в Ізраїлі у “цікаве” становище

17:38, 19 січня 2007
Політика
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Лідер БЮТ виступила перед студентами

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко «політичну» частину свого паломництва до Єрусалиму майже цілком присвятила проблематиці дострокових виборів. Вона всіляко демонструвала упевненість, що останні події у Верховній Раді за участю БЮТ (спільне голосування з антикризовою коаліцією) стане переконливим аргументом для Президента Віктора Ющенка на користь дострокового розпуску парламенту.

У відповідь на питання журналістів  «Чи розраховуєте ви на те, що Президент, якому остаточно обрізали повноваження і фактично загнали у глухий кут, таки почне діяти?», Тимошенко заявила: «Так, ми і далі робитимемо все можливе, щоб Президент нарешті набрався мужності і призначив дострокові парламентські вибори».

Під час виступу перед студентами і викладачами Тель-авівського університету Тимошенко розвинула цю тезу, сказавши, що рейтинг Президента вже опустився до 8 відсотків, тому іншого виходу не видно. До початку весни, прогнозує Тимошенко, Конституційний суд винесе свій вердикт щодо політреформи, і Президентові залишиться підписати Указ. «Наскільки це достовірно?» - питання із залу. «Наскільки у Президента вистачить мужності».

Посол України в Ізраїлі Ігор Тімофєєв офіційно зустрів Тимошенко в університеті перед дискусією з її участю, повідомляє кореспондент УНІАН. Але без особливої помпи, як би між іншим. Пройшовши до зали, Тимошенко зайняла місце за столом для дискусій, а посол, проігнорувавши вакантне крісло, зайняв одне з місць для публіки між студентами і викладачами. Сидів, чемно слухав, але так, щоб всім було зрозуміло: він тут з краю. Дійсно, воно йому потрібно світитися поруч з Юлею  - при живому Януковичу.

Детальніше про пригоди Тимошенко в Єрусалимі читайте тут

 

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