Яценюк каже, що йому відомі плани зриву другого туру

Кандидат в президенти Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що в Україні можливий зрив виборчої кампанії через її недофінансування.

Про це А.ЯЦЕНЮК сказав на прес-конференції в Чернівцях.

«Я думаю, що технологи, які колись керували адміністрацією КУЧМИ, ті, які керували іншими адміністраціями, що вони скоріш за все мають плани на другий тур, я маю інформацію про це», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, за підсумками першого туру буде суттєва перевага одного з кандидатів в президенти над його суперником, який буде йти другим, в тому числі і за допомогою технічних кандидатів. «Що буде робити другий кандидат? Він робитиме все можливе, щоб зірвати другий тур виборів. Про такий сценарій мені також відомо».

А.ЯЦЕНЮК не виключає, що частиною цього сценарію якраз і є недофінансування виборів.

За його словами, в цьому сценарію можуть бути зацікавлені всі, крім того, у кого буде найвищий рейтинг.

У ці хвилини на Театральній площі Чернівців відбувається «народне віче» за участю А.ЯЦЕНЮКА. На заході присутні близько 200 чоловік. Водночас відбувається прямий телезв’язок з усіма 10-ма районними центрами Чернівецької області.