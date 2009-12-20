Ющенко: Тимошенко та Янукович не відстоюватимуть національні цінності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пропонують Україні «дорогу в нікуди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з мешканцями міста Чернівці.

Глава держави вчергове висловив впевненість, що переможе на президентських виборах. «Президентом буду я. Будь-яка інша дорога, яку нам пропонує чи В.ЯНУКОВИЧ, чи Ю.ТИМОШЕНКО, - це дорога в нікуди», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, між цими двома політиками немає жодної різниці. «Я уже декілька разів казав – це два чоботи з однієї пари. Один лівий, другий правий. Якщо говорити про різницю – вона хіба що полягає в тому, що один двічі судимий, а друга – двічі не судима. І все!» - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він висловив впевненість, що ці політики не будуть відстоювати національні цінності країни. «Я поважаю і одного, і другого, і третього з кандидатів, які є окрім мене, але ми зараз говоримо про те, що український народ може мати перспективу тільки в такій послідовній системі вибору, як національне відродження..., демократія…, членство в НАТО та Європейському Союзі», - підкреслив Президент.