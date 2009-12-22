Що цікавить Донбас

Найбільш актуальними для жителів Донбаського регіону є проблеми низьких зарплат і пенсій, безробіття та стрімкого зростання цін.

21 грудня в УНІАН відбулася презентація результатів соціологічного дослідження «Оцінка соціально-політичної ситуації в Донецькій і Луганській областях напередодні виборів Президента України», проведеного Центром соціальних технологій «Социполіс» з 7 по 20 грудня 2009 року, за замовленням Агентства моделювання ситуацій.

У результаті дослідження, ідеться в прес-релізі Агентства моделювання ситуацій, переданому УНІАН, було визначено основні проблеми, котрі цікавлять жителів Донбасу, їхні електоральні вподобання й політична активність.

Найбільш актуальними для жителів Донбаського регіону загалом є проблеми «низького рівня зарплат і пенсій», «безробіття» та «стрімкого зростання цін, інфляція» – 53,1%, 43,3% і 35,2% відповідно. При цьому актуальність безробіття в Луганській області зростає до 59%, але падає в Донецькій до 35,7%. Симетрично інша ситуація з проблемою «стрімке зростання цін, інфляція», яку в Донецькій області відзначили 42,2% респондентів, а в Луганській – тільки 20,5%.

Переважна більшість опитаних виявляють бажання з`явитися на вибори й проголосувати. У регіоні в цілому таких налічується 85,7% (сума тих, хто однозначно має намір взяти участь у голосуванні й тих, хто швидше за все проголосує). Таким чином, Донбаський регіон висловлює намір з`явитися на вибори. Кількість виборців, котрі не мають наміру брати участі в голосуванні, становить 7,7%.

Є чимала кількість тих, хто не визначився (майже 20%), яка перевищує в декілька разів рейтинги всіх кандидатів, за винятком лідера виборчих перегонів. Таким чином, кандидати мають значний потенціал для збільшення їхніх нинішніх рейтингів.

Відмінності між Донецькою і Луганською областями виявляються передусім щодо підтримки кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО: якщо в Донецькій області за неї готові проголосувати 5,2% з тих, хто прийде на вибори, то в Луганській області таких майже 10%. Щодо інших кандидатів явних відмінностей між двома донбаськими областями не виявлено.

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ відзначив, що згідно з результатами опитування в першому турі на першому місці – Віктор ЯНУКОВИЧ, у якого загалом на Донбасі 52,6% підтримки (у Луганській обл. – 51,5%, у Донецькій – 52%), у Ю.ТИМОШЕНКО загалом на Донбасі – 6,8% (у Луганській обл. – 9,9%, у Донецькій – 5,2%), у Сергія ТІГІПКА загальний результат по Донбасу – 6% (у Луганській обл. – 5,7%, у Донецькій – 6,6%).

У другому турі результати в В.ЯНУКОВИЧА – 66% (у Луганській обл. – 62%, у Донецькій – 68%), у Ю.ТИМОШЕНКО – 8,8% (у Луганській обл. – 11,6%, у Донецькій – 7,5%). Проти всіх проголосують 11,6%, затрудняються з відповіддю 13,6%. При аналізі отриманих результатів, сказав А.ГОЛОБУЦЬКИЙ, варто враховувати ряд додаткових чинників. По-перше, високий показник «відмовників». У регіоні з тотальною політичною монополією, люди відмовляються відповідати на запитання про політичні симпатії, як мінімум не голосуватимуть за місцеву партію влади, в даному разі за ПР і В.ЯНУКОВИЧА.

По-друге, високі показники С.ТІГІПКА в регіоні також варто розцінювати як ознаку руйнування багаторічної політичної монополії ПР.

Місцева партія влади, за словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, не звикла до ефективного опонування, починає відверто нервувати й робити грубі, з погляду технології, помилки, що неминуче відіб’ється на результатах. Зокрема на ефективності використання адмінресурсу, який, за словами А.ГОЛОБУЦЬКОГО, у цьому регіоні повністю перебуває в руках команди В.ЯНУКОВИЧА. «І вже зараз, – сказав, він, – стає зрозумілим, що основна ставка ПР робиться на підміну понять, маніпуляції в інформпросторі й т.з. спецпроекти на день виборів – те, що прийнято називати фальсифікаціями».

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА відзначив, що проведене дослідження доводить: «незважаючи на активність Партії регіонів та її домінуючі позиції в регіоні, Донбас, схоже, таки міняє свої політичні пріоритети».

«Команда Ю.ТИМОШЕНКО, – сказав він, – очевидно, робить ставку на ефективну роботу з чужим виборцем. І незважаючи на завіряння технологів, ця ставка починає спрацьовувати. Сьогодні в Луганській області ефективно працює штаб на чолі з Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ. Луганські шахтарі відчули реальну підтримку, а не порожні обіцянки, як у випадку з Партією регіонів. Це значною мірою пояснює зміцнення позицій Ю.ТИМОШЕНКО в цьому регіоні».

За словами словах В.БАЛИ, «сьогодні динаміка експансії Ю.ТИМОШЕНКО на схід вища за темпи інтеграції В.ЯНУКОВИЧА на захід. При цьому варто розуміти, що значимість 1%, виграного на Донбасі, набагато вища, ніж утрата 1% на Галичині».