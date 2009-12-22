Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,95 грн./дол., продають – по 8,00 грн./дол., курс не змінився порівняно з 21 грудня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,97 грн./дол., з продажу – в межах 7,98-8,01 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках не змінився порівняно з 21 грудня і сьогодні становить 11,35 грн./євро, курс продажу – знизився на 0,3%, до 11,52 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,41 грн./євро, з продажу – в межах 11,44-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 21 грудня знизився на 0,7% і становить в середньому 0,2509 грн./рубль, продажу – на 0,2%, до 0,2637 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2052-0,2600 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., продажу – 8,00 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,97 грн./дол., з продажу – в межах 7,98-8,01 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва дещо знизився порівняно з 21 грудня і сьогодні становить 11,36/11,50 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,41 грн./євро, з продажу – в межах 11,44-11,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 21 грудня знизився на 1% і сьогодні становить 0,2482 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2651 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2052-0,2600 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2603-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,90/8,00 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,01 грн., євро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,93/8,00 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2500/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 22 грудня, становить: гривні до долара США – 7,97, до євро – 11,451296, до російського рубля – 0,26086.