Напис із брами Освенциму викрали на замовлення
Затримали п`ятьох людей
Напис Arbeit Macht Frei („праця робить вільним”) із головної брами до колишнього концентраційного табору Освенцим-Біркенау, а нині музею, викрали на замовлення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телеканалу новин TVN24 сказав головний комендант польської поліції Анджей МАТЕЮК.
„Було замовлення, і вони взялися за цю справу”, - сказав він.
А.МАТЕЮК повідомив, що 4 із 5 затриманих громадян були безпосередніми виконавцями, а останній замовником, який, можливо, виконував роль посередника між справжнім замовником крадіжки.
Він додав, що троє чоловік, котрі раніше затримувалися за дрібні крадіжки, зізналися в скоєному. Поліція відзначає, що злодіям за цю крадіжку загрожує до 10 років ув’язнення.
За даними польських медіа, виконавцям, частина з яких мала фінансові труднощі, за роботу обіцяли від 10 до 30 тисяч євро.
Злочинців вдалося затримати завдяки допомозі інших громадян, котрі зателефонували в поліцію.
За даними TVN24, замовник крадіжки може проживати у Швеції.
Як повідомляв УНІАН, польські власті гостро засудили викрадення напису із брами Освенциму й призначили нагороду майже 40 тисяч доларів за інформацію про можливих грабіжників.
Крадіжку засудили також в інших державах світу, особливо гостро в Ізраїлі.
Довідка УНІАН. Поліція знайшла відомий напис у неділю після викрадення минулої п’ятниці.
Напис був розрізаний на три частини – по кожному слову.