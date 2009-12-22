У Нашій Україні бачать, що Тимошенко готується вмити руки

Відмовляючись подати новий варіант бюджету-2010, уряд намагається зняти з себе відповідальність за стан країни в наступному році та перекласти її на кого завгодно – на депутатів чи Президента. Так вважає народний депутат, член Президії політради «Нашої України» Володимир Карпук.

Як повідомляє офіційний сайт кандидата в Президенти Ющенка, Карпук наголосив, що відсутність бюджету в наступному році - це ризик несвоєчасного здійснення виплат заробітних плат у бюджетній сфері, пенсій та інших соціальних видатків; не підвищення мінімального прожиткового рівня та зарплат, як це передбачено законом; практичне зупинення бюджетного відшкодування ПДВ; вибіркове фінансування урядом державних програм на 2010 рік та багато інших загроз.

Окремо Карпук акцентував увагу на тому, що відсутність бюджету – це перехід всіх фінансових потоків у ручне керування прем’єром. «Як, до речі, це відбувається і зараз», - додав нашоукраїнець.

«Відсутність бюджету – це використання коштів державного казначейства урядом на забезпечення своїх політичних цілей, фінансування тих програм і тих регіонів, які підтримують політичну силу прем’єра», - наголосив депутат.

«Це найбільший чинник економічної нестабільності в Україні і продовження фінансово-економічної кризи», - підсумував Карпук.